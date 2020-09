L’edizione odierna del Times ha praticamente sconvolto il mercato europeo: secondo il tabloid inglese, infatti, Kylian Mbappé avrebbe comunicato al Paris Saint-Germain di volersene andare al termine della stagione 2020-2021.

L’attaccante francese, nonostante sia sotto contratto fino al 2022, vuole rivitalizzare la propria carriera. In pole per lui ci sono Real Madrid e Liverpool attendono, con i reds favoriti per l’esterno francese.