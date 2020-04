Nelle ultime ore, le immagini divulgate nella notte da Daniela Cortés, fidanzata del colombiano Sebastian Villa, attaccante del Boca Juniors, hanno gettato il calciatore al centro di una bufera che monta con il passare delle ore. Daniela ha accusato apertamente il compagno di “violenze, maltrattamenti e ripetute minacce”, tanto da temere per la propria vita. Immediata l’autodifesa di Villa, che si è detto “sorpreso” sostenendo di non essere stato nell’abitazione che condivide con la compagna negli ultimi giorni. La dirigenza del Boca ha emesso un breve comunicato nel quale chiarisce di attendere che venga fatta chiarezza sulla vicenda. Daniela ha postato il suo sfogo sul proprio profilo Instagram, con tanto di immagini che mostrano evidenti segnali di violenza. La ragazza è apparsa in video con un labbro sanguinante e nelle foto successive ha evidenziato le ferite e i lividi, conseguenza – ha assicurato – “di ripetuti maltrattamenti”. A corredo della denuncia anche un video in cui appare visibilmente scossa e spaventata. Il tutto accompagnato da un testo in cui rivela di “avere paura e vivere nel terrore. Davanti alle telecamere sembra una persona normale, educata e rispettosa, ma è capace di qualsiasi cosa”, ha dichiarato la ragazza. “Non ne posso più, nessuno sa che tipo di persona sia, vivo nella paura. Voglio tornare in Colombia dalla mia famiglia ma – ha denunciato Daniela – mi viene impedito”. Meno di un’ora dopo il video shock postato da Daniela è arrivata la risposta di Villa, sempre sui social. “Non capisco il motivo di questo sfogo né quale sia il suo obiettivo. Sottolineo che in questi giorni non sono a casa mia. Ho una madre, delle sorelle, cugine, nipoti e non farei mai nulla del genere a una donna. Chiarirò tutto nelle sedi opportune”, ha assicurato il giocatore colombiano che convive con Daniela da due anni. Nel frattempo, a seguito della forte ripercussione generata dalla notizia tanto in Argentina come in Colombia, il Boca Juniors ha preso posizione con un breve comunicato in cui assicura di essere dalla parte della giustizia e di attendere che venga fatta chiarezza sulla vicenda prima di prendere qualsiasi decisione riguardo al giocatore. Ecco qui di seguito il post in questione.