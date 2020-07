Sembrava tutto fatto tra Loic Remy e il Benevento, l’ex attaccante di Chelsea e Lille era stato annunciato in grande stile, ma clamorosamente l’affare è saltato. Infatti secondo quanto riporta “Ottopagine.it” l’attaccante ha avuto un intoppo durante le visite mediche e non potrà avere l’idoneità sportiva per giocare in Italia. Incredibilmente quindi, il primo acquisto del Benevento salta all’ultimo, dopo l’annuncio.