Scoppia il caso Ndoj a Brescia. Secondo quanto riporta il “Giornale di Brescia” emerge un retroscena pesante riguardante il centrocampista.

Il ragazzo, sarebbe stato fermato in un locale del centro per un normale controllo anti-pandemia. Il giocatore è stato multato per aver violato la quarantena obbligatoria. Vista la positività al Covid-19 emersa dopo la vacanza in Sardegna con alcuni compagni di squadra, Ndoj non avrebbe potuto uscire dal domicilio obbligatorio. Il calciatore è stato denunciato.