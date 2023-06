L’attuale allenatore del club Hibernian Lee Johnson, squadra che milita in Scozia, crede che un giorno, non molto lontano, la società potrebbe entrare a far parte della rete di squadre appartenenti al City Football Group.

Lee Johnson possiede forti legami con alcuni degli esponenti e collaboratori della società proprietaria del Palermo, in particolar modo con Brian Marwood. Il dirigente inglese, che spesso ha fatto visita in questa stagione al club rosanero, è a stretto contatto con l’allenatore dell’Hibernian che avrebbe in testa di allargare la rete del club.