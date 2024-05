City Group, disastro Troyes. Tifosi furiosi: «Stiamo affondando»

Serata da incubo per il Troyes soprattutto per quanto successo sul finale del match pareggiato, ma non concluso, contro il Valenciennes. I tifosi della squadra francese, appartenente alla galassia City Group, hanno manifestato la propria rabbia per l’imminente retrocessione in terza categoria lanciando fumogeni sul prato dello stadio dell’Aube.

L’arbitro Olivier Thual ha interrotto per la prima volta il gioco, che è ripreso dopo circa quindici minuti di interruzione, ma una seconda ondata di lanci lo ha spinto a fermare definitivamente la gara.

City Group, disastro Troyes: dura protesta dei tifosi. Il comunicato della società (VIDEO)

L’emittente Radiofonica “After Foot” ha raccolto le parole e le sensazioni di alcuni sostenitori dell’ESTAC Troyes, il quale hanno espresso la propria frustazione per l’annata deludente della squadra.

«Sono arrabbiato da tempo con il City Football Group, per la partenza di Bruno Irles, per la nomina del L’allenatore australiano Patrick Kisnorbo (esonerato a novembre) che ci ha trascinato giù per più di un anno. Era incomprensibile per me, come per tutti i tifosi del Troyes».

Queste sono state le parole di un tifoso, che poi ha continuato dicendo: «Stasera penso che sia stata una delusione generale. Ovviamente non perdono quello che è successo… questo lo avevo già visto ma mai a Troyes. Questa è la prima volta. Questo dimostra quanto la società stia affondando e vedendo come hanno risposto i giocatori mi sono detto che avevamo davvero toccato il fondo. Ci sono stati insulti contro il City Group. I giocatori erano anche arrabbiati per quello che hanno visto sugli spalti e frustrati per i risultati della squadra. Ho anche visto un membro dello staff calciare un pallone che ha colpito in faccia una donna non lontano da me… Penso che i tifosi siano crollati quando hanno visto che Annecy e Dunkerque avevano vinto, il che ci ha quasi condannato alla retrocessione, qualunque cosa sia accaduta».