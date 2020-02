Il Palermo, dopo il derby contro l’Fc Messina, si prepara ancora a giocare alle ore 15. Il club rosanero, domenica 9 febbraio, sarà di scena a Cittanova per disputare la 23^ giornata del campionato di Serie D e contro i calabresi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si potrebbe andare in campo ancora alle 15. Il Palermo ha chiesto questa variazione di orario, variazione accettata senza alcun problema dalla Cittanovese, ma per l’ufficializzazione si attende l’ok da parte della LND.