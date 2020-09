Ruben Botta sarà costretto a rimandare ancora il suo esordio con la Sambenedettese. Stando a quanto riferito dal “Corriere Adriatico”, al centrocampista argentino non è stato ancora concesso il nullaosta per il rilascio della cittadinanza italiana. Tale intoppo non lo rende arruolabile per la trasferta a Carpi di questo weekend.