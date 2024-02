Cittadella sconfitto dal Catanzaro, Marchetti: «Momento difficile»

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti, al termine della partita persa contro il Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«E’ un momento molto difficile, ma i “se” e i “ma” se li porta via il vento. Bisogna fermare questa emorragia, siamo poco lucidi e facciamo errori che paghiamo in maniera pesante. C’era un’espulsione, ha graziato Scognamillo. L’arbitro ha fatto bene, ma serve una linea uguale per tutti, non possono essere espulsi Branca e Angeli e oggi Scognamillo no. Nella vita esistono i momenti difficili e bisogna affrontarli. Non è solo Gorini ad avere il morale giù. Purtroppo sto invecchiando e l’esperienza mi dice che bisogna rimanere con i piedi per terra quando sei sopra. Non lo dico perché mi piacciono le sparate. Non eravamo fenomeni un mese fa, non siamo disadattati oggi».