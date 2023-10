Il Cittadella oggi ha perso 2 a 1 contro il Pisa e nel post-partita Trivenetogoal.it ha raccolto le dichiarazioni del tecnico Edoardo Gorini:

«Nel primo tempo abbiamo subito tanto, ci è andata bene essere in svantaggio soltanto di un gol. Nel secondo tempo abbiamo subito il 2-0 in modo evitabile: mi dispiace perché avevamo preparato la partita in un modo e non siamo riusciti a fare quello che abbiamo preparato. Magari non avremmo meritato il pareggio ma ci abbiamo messo il cuore. Nel calcio può succedere di tutto, ciò che mi gratifica è che non abbiamo mai mollato e avremmo potuto anche pareggiarla».