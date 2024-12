Cittadella-Palermo: info biglietti settore ospiti

Domenica 29 dicembre si giocherà Cittadella – Palermo per la 20ª giornata del Campionato di Serie BKT 2024/25, prima del girone di ritorno.

Prevendita attiva su circuito TICKETONE.

Modalità di acquisto:

ON-LINE sul circuito TICKETONE (Clicca qui per acquistare).

PUNTI VENDITA TICKETONE, clicca QUI per trovare la rivendita più vicina a te.

Vi segnaliamo la TABACCHERIA BARALDO in via Roma 41 a Cittadella, aperta ogni giorno ad esclusione della domenica pomeriggio.

CASSE DEL TOMBOLATO: SOLO IL GIORNO GARA A PARTIRE DALLE ORE 15:30.

QUESTI I PREZZI:

(On-line e rivendite può essere applicato un costo di commissione carta di credito di € 1,50)

TRIBUNA COPERTA EST

INTERO BOTTEGHINO: € 16,00

UNDER 20 BOTTEGHINO: € 8,00

INTERO WEB/PV: € 12,00 + s.p.

UNDER 20 WEB/PV: € 6,00 + s.p.

TRIBUNA COPERTA OVEST

INTERO BOTTEGHINO: € 35,00

UNDER 20 BOTTEGHINO: € 20,00

INTERO WEB/PV: € 28,50 + s.p.

UNDER 20 WEB/PV: € 13,50 + s.p.

TRIBUNA VIP FEDELISSIMI

INTERO BOTTEGHINO: € 60,00

UNDER 20 BOTTEGHINO: € 30,00

INTERO WEB/PV: € 58,50 + s.p.

UNDER 20 WEB/PV: € 28,50 + s.p.

SETTORE OSPITI:

CURVA NORD (1.114 posti) + OVEST LATERALE SCOPERTA (323 posti)

INTERO WEB/PV: 14,00 € + s.p.

SETTORE OSPITI PUO’ ACQUISTARE SOLO FINO ALLE 19.00 DI SABATO 28 DICEMBRE.

In sede a Cittadella (Via Ca’ Dai Pase) NESSUNA VENDITA o PRENOTAZIONE.

Per bambini sotto i 3 anni non è necessario acquistare il tagliando.