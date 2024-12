Bari verso il Palermo: il report dell’allenamento odierno. Lavoro personalizzato per Favilli e Tripaldelli

Il Bari si allena in vista dell’insidiosa trasferta, in programma il 26 dicembre alle ore 18.00, al Renzo Barbera. Il club. mediante una nota, ha reso noto l’allenamento odierno. Di seguito una nota:

“Dopo la ripresa immediata di ieri mattina, quest’oggi i biancorossi hanno proseguito nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Palermo, 19a giornata Serie BKT, in programma a partire dalle ore 18:00 di giovedì 26 dicembre, sul terreno del ‘Renzo Barbera’. Questa mattina, dopo un prologo in sala video, la squadra si è allenata sul terreno dell’Antistadio illuminata da un timido sole invernale: dopo una prima parte di lavoro svolto dall’intero gruppo e dedicata ad esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla circolazione palla con obiettivi variabili, nella seconda parte, chi ha giocato dal primo minuto la partita di sabato ha svolto lavoro atletico di scarico, il resto del gruppo ha giocato una partitella a ranghi misti su campo ridotto caratterizzata dalle doppiette di Favasuli, Simic e Sibilli oltre che dalla rete di Matino. Tabella di lavoro personalizzata per Favilli e Tripaldelli. Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina, mercoledì la squadra sosterrà una rifinitura al mattino per poi partire alla volta della Sicilia”.