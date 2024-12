Palermo-Bari: il settore ospiti rimarrà chiuso

Il 26 dicembre, al Renzo Barbera, scenderanno in campo Palermo e Bari entrambe in cerca di riscatto dopo l’ultima uscita di campionato. I biancorossi, dovranno fare a meno dei propri sostenitori dato che, come appreso da comunicato: “Il settore ospiti rimarrà chiuso e ai residenti nella provincia di Bari è vietata la vendita dei tagliandi in tutti i settori dell’impianto sportivo”.

Dunque Longo e i suoi affronteranno la dura trasferta contro i rosanero senza alcun sostenitore al loro seguito. E’ questo ciò che è stato stabilito e confermato dalle autorità di P.S.