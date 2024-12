Cittadella, Pandolfi: «Serve continuità. Un paio di vittorie possono cancellare tutto»

Luca Pandolfi, calciatore del Cittadella, si è espresso ai microfoni del Gazzettino per parlare del momento attraversato dai granata.

«Abbiamo raccolto una grande vittoria contro la Reggiana ma anche di fronte alla Cremonese avevamo fatto bene e ci era mancato soltanto il gol: siamo contenti di essere tornati a vincere al Tombolato, davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo goderci la vittoria il giusto, nel senso che c’è da preparare al meglio una gara importante e difficile, da affrontare con il piglio giusto, altrimenti i tre punti raccolti contro la Reggiana serviranno a poco. Sudtirol? Occorre la continuità per risolvere i nostri problemi: sarà un confronto tosto contro il Südtirol perché le squadre di Castori sono sempre fisiche, aggressive e brave sulle seconde palle. Sabato abbiamo dimostrato che siamo vivi, quando invece erano tanti che ci davano già per morti: abbiamo dato tutto, volevamo questo successo a tutti i costi e l’abbiamo conquistato con merito. Se diamo continuità ai risultati si fa strada, scalando piano piano la graduatoria: con un paio di vittorie si cancella tutto quanto è successo prima, si parla di altro, ma in questo momento siamo ancora li, nei bassifondi, e dobbiamo concentrarci soltanto su come uscirne quanto prima».