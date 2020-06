Christian Mora, esterno del Cittadella, intervistato dal Corriere del Veneto, sulla ripresa della stagione ha parlato così: «Dobbiamo eliminare qualsiasi distrazione e pensare che quello che sta per iniziare è quasi un nuovo torneo, diverso da una normale situazione di campionato in cui entrano in gioco variabili difficilmente prevedibili. Alla Serie A io ci credo eccome. Abbiamo sei punti di distacco dal secondo posto, ci sono tanti scontri diretti e possiamo fare grandi cose».