Luigi e Gaetano Sestile, presidenti del Giugliano, sono stati raggiunti dai microfoni di Televomero. Di seguito alcune loro dichiarazioni: «Giugliano è una delle piazze più importanti della Campania, con uno stadio di primissimo ordine, per il quale ha lottato prima mio fratello e poi noi. Oggi dobbiamo essere coesi per lasciarci alle spalle un periodo così duro. Serie C? Con i giusti presupposti per presentare la domanda di ripescaggio, ci attiveremo sicuramente in tal senso. Non è un periodo facile per lo sport e le filiere produttive che lo circondano. Per quanto riguarda le riconferme, siamo partiti dallo zoccolo duro, ma poco a poco cercheremo di confermare un blocco corposo della rosa. Vincere il campionato di Serie D in caso di mancato ripescaggio? Siamo abituati a volare basso, cercheremo di ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione ma il nostro primo obiettivo resta una salvezza tranquilla. Il nuovo allenatore? Siamo ancora in fase decisionale, anche in virtù del prossimo Consiglio Federale di inizio settimana, a seguito del quale annunceremo il nuovo tecnico. Stiamo valutando l’allestimento di una squadra per diversamente abili, sostenuta e sponsorizzata dalla famiglia Sestile, in onore di mio fratello Salvatore, che teneva molto a questo argomento. Tutti hanno il diritto di giocare a calcio. Allo stesso modo, è in cantiere una squadra femminile, che in passato ha regalato tante soddisfazioni alla piazza».