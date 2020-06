Continua l’avvicinamento alla ripresa per tutti i club della Serie A. Compreso il Genoa. Da casa del Grifone arrivano alcune considerazione del tecnico Davide Nicola, riportate dal sito ufficiale del club ligure: «Abbiamo davanti una sfida da affrontare senza timori o scusanti. Servirà un periodo di adattamento a un contesto insolito ma, dopo il rodaggio, credo che i valori delle squadre verranno fuori. Questo finale è qualcosa che assomiglia a un compromesso, noi vogliamo ripartire dallo spirito che avevamo prima e senza dimenticare ciò che è accaduto. Sarà necessario prendere le misure nel più breve tempo possibile e concentrarci su ciò che è nelle nostre possibilità per non disperdere energie inutili. I giocatori si sono allenati con professionalità durante il break intercorso e questo va a loro merito».