Cittadella, Marchetti: «Il Parma ha dimostrato di essere forte»

Il Direttore Sportivo del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato ai microfoni di PadovaSport Tv e ha commentato la partita contro il Parma.

Di seguito le sue parole:

«Questa non è una partita in cui bisogna dire qualcosa di negativo al Cittadella. Contro una grandissima squadra abbiamo fatto una grandissima partita. Il calcio è questo: il Parma l’ha buttata dentro, noi di meno. Gli episodi e i gol fanno la differenza, abbiamo fatto una partita importante ma non abbiamo vinto. Il Parma ha dimostrato di essere una squadra forte e ha dimostrato la qualità in campo».