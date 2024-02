Bari, Tangorra: «Iachini scelta azzeccata»

Massimiliano Tangorra, ex calciatore, ha parlato della stagione del Bari e della scelta di affidare la squadra a Beppe Iachini in un’intervista per tuttobari.com.

Di seguito le sue parole:

«La scelta di Iachini l’avevo pronosticata, avevo pensato proprio a lui in tempi non sospetti quando la società non era ancora orientata all’esonero di Marino. Lui è forse una delle poche scelte azzeccate che la società in questi anni ha fatto. In un momento in cui viene attaccata e criticata su più fronti, va dato merito alla proprietà per questa decisione azzeccata e giusta. Questo gesto dei calciatori nei confronti di Iachini dimostra che evidentemente ha saputo toccare i tasti giusti. Dal punto di vista tecnico e tattico un allenatore non può fare miracoli, può solo dare una sterzata e dare una mano sotto l’aspetto psicologico ad una squadra che era ed è tuttora in difficoltà. Una vittoria non può risolvere tutti i problemi da una settimana all’altra. Feralpisalò? Una vittoria darebbe semplicemente più entusiasmo, risolleverebbe e farebbe lavorare meglio tutti il morale ma io ritengo che il principale obiettivo di questa squadra quest’anno debba essere principalmente la salvezza. Poi, nel caso le cose iniziassero ad andare molto bene, si potrebbe iniziare a parlare di altro».