Cittadella, Gorini: «Il Pisa in ripartenza sa far male, e lo si è visto col Palermo»

Dopo la vittoria in casa del Brescia il Cittadella è atteso dal match interno contro il Pisa.

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico Edoardo Gorini in conferenza stampa:

Quanti cambi potrebbero esserci rispetto al match col Brescia? «Detto di Angeli credo che la vittoria ci abbia dato energie mentali importanti. Qualche cambio ci sarà, valuterò nella rifinitura e poi deciderò».

Quale Cittadella le è piaciuta di più: quello contro la Salernitana o quello col Brescia? «Entrambe, con a Salerno qualche difetto in più che abbiamo pagato. Questo ti fa capire quanto sia alto il livello. Anche a Brescia abbiamo provato a fare la gara almeno fino alla parità numerica. Per questo dico che l’atteggiamento mi è piaciuto. Domani, però, dovremo metterci qualcosa in più perché il Pisa è costruito per vincere la Serie B».

La vittoria interna manca da gennaio: quanto tiene ai tre punti domani? «Giocare in casa è sempre bello e stimolante. Faremo di tutto per regalare la vittoria ai tifosi che ci hanno seguito sia a Salerno che a Brescia. Spero che l’entusiasmo vissuto a Brescia li invogli a seguirci in sempre numero maggiore».

Che gara di aspetta domani col Pisa? «Sanno far male in ripartenza e lo si è visto col Palermo in particolare. Sono bravissimi a ripartire. Per questo sarà dura domani perché mi aspetto che vengano da noi a chiudersi e ripartire. Peccato ci sia poco tempo per prepararla».

In cosa deve crescere maggiormente il Cittadella? «Sicuramente nella fase di impostazione. Siamo un po’ indietro e ci stiamo lavorando. Nelle gare giocate siamo comunque riusciti a fare sempre gol e questo è importante. Ora dobbiamo insistere, favorendo l’inserimento dei nuovi per assimilare i concetti che abbiamo. Sul piano della condizione, invece, siamo migliorati».

Baldini e Maistrello ci sono state novità (fuori causa mercato)? «Dovete chiedere alla società. Il mio parere l’ho già espresso».