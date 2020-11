In Cina lo Jiangsu Suning ha vinto il primo titolo della sua storia. La squadra degli ex nerazzurri Eder e Miranda, di proprietà del gruppo Suning, ha festeggiato nella bolgia del Dalian Sports Center Stadium.

Battuto il Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro nella doppia finale playoff.





Il 20 agosto gli stadi hanno gradualmente riaperto. I giocatori sono stati sempre sottoposti a test per assicurarsi che nessuno fosse positivo al virus. La Cina attualmente conta 91.775 contagiati. In un Paese con oltre 1,3 miliardi di persone. Le frontiere sono chiuse dai primi mesi della pandemia.

Si può entrare in Cina solo con un permesso di lavoro. Ognuno è sottoposto a tampone. Chi risulta negativo è trasferito in alberghi messi a disposizione dal Governo dove trascorrere i 14 giorni di quarantena obbligatoria. I positivi sono trasportati in strutture ospedaliere preposte.

Oggi lo Jiangsu Suning ha festeggiato il primo titolo della storia con i suoi tifosi. Senza barriere o distanziamento. In una normalità ritrovata.