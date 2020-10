Domenica sarà la volta di Palermo-Avellino, match valido per la quarta giornata del girone C di serie C.

Il doppio ex della sfida, Ciaramitaro, ha presentato la partita a “Radio Punto Nuovo”.





«Il Palermo in questo momento è in costruzione, è un cantiere aperto. Una squadra che ha inserito tante novità e che quindi ha bisogno di tempo per trovare l’amalgama. Prima di ingranare credo, che quest’anno sarà molto difficile per ogni squadra, causa il Covid e altre problematiche. C’è bisogno ancora di tempo per assemblarsi e trovare le giuste distanze prima di vedere il vero Palermo.

L’Avellino? Ha costruito una grande squadra che può fare un campionato di vertice. L’Avellino ha tutte le carte in regola per fare la voce grossa. Braglia? Un tecnico esperto che sa gestire la situazione e sa come si può vincere campionati del genere. Ci sono tante squadra attrezzate, vedi il Bari che ha preso Citro, Montalto, ha Antenucci, Simeri, ha Auteri in panchina quindi, di cosa stiamo parlando.

In casa Avellino tutti parlano di Maniero, De Francesco ecc. Ma io dico occhio ad Aloi, è un giocatore duttile, molto utile, un combattente, un calciatore che ha già vinto in campionato di serie C a Trapani e che farà vedere le sue qualità anche ad Avellino. Anche l’attacco è molto importante. Hanno caratteristiche utili per come vuole giocare Braglia. L’Avellino ha una squadra importante e se la giocherà alla fine con tutti».