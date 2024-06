Ciao ciao Real Madrid: va al Milan a titolo definitivo | Manca solo l’ufficialità

Primo colpo chiuso per Ibrahimovic e Furlani, il giocatore arriva a titolo definitivo dal Real Madrid: firma sul contratto.

Il Milan inizia a muovere i primi passi sul mercato, in maniera concreta. Se sono tante le trattative infatti in orbita diavolo, basti pensare a quella per Zirkzee che sta tenendo con il fiato sospeso tantissimi tifosi rossoneri, oltre che i diretti interessati, la dirigenza vuole portarsi avanti e non rischiare di rimanere impantanata in trattative troppo lunghe e complicate.

Lo ha detto lo stesso Ibrahimovic in conferenza stampa a Milanello, del resto, il Milan “non fa beneficienza” e prosegue dritto per la sua strada. La volontà è quella da parte del club di mettere in mano a Fonseca una squadra importante che possa lottare da subito per vincere in Italia e farsi rispettare in Europa.

Il primo colpo di questa sessione di mercato arriva dal Real Madrid, con i rapporti tra i due club sempre ottimi – a partire dalla dirigenza RedBird – che hanno favorito l’andamento spedito della trattativa. Il giocatore ha firmato un contratto da 5 anni con il Milan, adesso si attende solo il comunicato ufficiale.

Milan, primo colpo per la difesa

Un reparto in rivoluzione è sicuramente la difesa del Milan, che lo scorso anno ha fatto acqua da tutte le parti. Complici i tanti infortuni, certo, ma proprio in difesa urgono sostituto ai titolari di livello. Ecco perché il Milan il primo colpo lo ha chiuso proprio per la difesa, e in prospettiva futura, blindando un giovane e strappandolo al Real Madrid.

Stiamo parlando di Jimenez, che lo scorso anno si era già messo in mostra con la prima squadra e aveva condotto un campionato primavera importante, dimostrando di potere già essere aggregato alla prima squadra. La notizia della fine della trattativa l’ha data in queste ore Marca, adesso manca solo l’ufficialità: ecco le cifre dell’operazione.

Jimenez-Milan, tutto fatto: trattativa chiusa con il Real Madrid

Il classe 2005 passa a titolo definitivo al Milan. Alex Jimenez, terzino sinistro, è pronto a raccogliere l’eredità di Theo Hernandez il prossimo anno e a migliorare lo score in prima squadra: 5 presenze nel 23/24. Il giovane di proprietà del Real Madrid era arrivato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro.

Diritto che il Milan ha esercitato, facendo firmare al giovane un contratto di cinque anni fino al 2029. Il Real avrà però l’opzione per la ricompra fissata a 10 milioni di euro.