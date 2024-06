TMW: “Palermo-Vandeputte, si valuta l’inserimento di Di Mariano o Soleri nella trattativa”

Il Palermo vuole battere la concorrenza per Jari Vandeputte e per questo, come raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, avrebbe deciso di accelerare le operazioni mettendo sul piatto un quadriennale per l’esterno mancino. Per quanto riguarda l’offerta da presentare al Catanzaro, potrebbe essere inserita una contropartita tecnica. Il club rosanero è disposto a mettere sul piatto uno fra Francesco Di Mariano e Edoardo Soleri, il quale piace molto allo Spezia. Nella prossima settimana è previsto un ulteriore aggiornamento fra le parti che potrebbe portare alla fumata bianca.

Escl. Pres. Catanzaro: «Palermo e squadre di A su Vandeputte. La nostra richiesta…»