Gds: “Palermo, a Livigno tanti osservati speciali. Saric e Peda possono rimanere. Corona…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sui tanti osservati speciali in quel di Livigno.

Uno dei primi nodi da sciogliere per De Sanctis e Dionisi riguarda la decisione su quali giocatori includere nel ritiro estivo del Palermo. La lista definitiva dei convocati sarà consegnata pochi giorni prima della partenza per Livigno, prevista per il 7 luglio. Come accaduto lo scorso anno per il raduno in Trentino, alcuni giocatori potrebbero essere esclusi e lasciati a lavorare individualmente nelle rispettive residenze in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Tra i giocatori che potrebbero essere tagliati ci sono Devetak e Fella, che sono tornati dai prestiti rispettivamente all’Istra e al Latina. Entrambi erano stati esclusi dal ritiro del 2023 a Ronzone e Pinzolo. Anche Broh, che ha giocato poco durante il prestito al Südtirol, potrebbe affrontare lo stesso destino.

Altri giocatori noti come Damiani, Saric e Corona potrebbero unirsi al ritiro, ma con la consapevolezza che ogni offerta nei loro confronti verrà presa in considerazione. Peda, invece, sembra sicuro di partire per Livigno e trovare spazio nel Palermo della prossima stagione.

La situazione è più complicata per quei giocatori che sono destinati a partire, ma senza sapere ancora né dove, né quando, né come. Pigliacelli, Buttaro, Aurelio e Stulac dovrebbero essere inseriti nell’elenco dei convocati per Livigno, ma sono consapevoli che il loro addio potrebbe concretizzarsi in qualsiasi momento.

In sintesi, De Sanctis e Dionisi dovranno prendere decisioni importanti su chi portare al ritiro estivo, valutando sia le esigenze della squadra sia le potenziali opportunità di mercato per quei giocatori che potrebbero non far parte del progetto per la stagione 2024/25.