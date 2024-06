Ci spiace, ma quel numero non possiamo dartelo: Mbappè ci resta malissimo | Catastrofe al Real Madrid

Svolta incredibile in casa madridista, con il fuoriclasse francese che non ha preso bene la situazione riguardante il numero di maglia.

In pochi giorni i tifosi del Real Madrid hanno potuto gioire in maniera importante per due ragioni. La prima è la vittoria della 15esima Champions League della propria storia, ottenuta dopo aver battuto il Borussia Dortmund per 2-0. La seconda invece riguarda l’acquisto di quello che secondo tutti è il miglior calciatore del mondo, ovvero Kylian Mbappé, che dopo la scadenza del contratto con il PSG si accaserà ai Blancos.

Per il fuoriclasse transalpino si tratta del sogno di una vita. Da tempo infatti il giocatore desiderava vestire la maglia blanca, come dimostrano le foto postate sui propri account social in cui si capisce chiaro e tondo la passione avuta per le Merengues. Purtroppo però quanto accaduto nelle scorse ore sembra aver causato una vera e propria catastrofe per i Galacticos.

C’è una questione infatti che avrebbe fatto infuriare il 25enne riguardante il numero di maglia da indossare il prossimo anno. Il fenomeno francese infatti non è stato accontentato dal presidente Florentino Perez, e adesso sembra che stia succedendo l’irreparabile in casa madridista.

Niente numero preferito per Mbappé

Il numero che Kylian Mbappé preferisce è senza dubbio è il 7, appartenuto al suo idolo storico Cristiano Ronaldo e che da sempre a Madrid ha un peso specifico particolare. Questo però non sarà disponibile per l’attaccante, in quanto al momento è sulla schiena di un altro fuoriclasse assoluto, Vinicius Jr, sempre più idolo dei tifosi e perno fondamentale della squadra.

Di conseguenza la scelta del fenomeno sarebbe ricaduta sulla camiseta con la 10, ma anche in questo caso è occupata da un vero e proprio monumento del Real. Luka Modric infatti non si disferà del suo numero, e visto che a quanto pare rimarrà nella Capitale spagnola Mbappé non potrà utilizzare nemmeno questo.

Quale maglia indosserà il fuoriclasse?

Trovata sbarrata la strada che porta a questi due numeri, la scelta più probabile ad oggi per Mbappé sembra essere una in particolare, ovvero quella di prendere la 9, un inedito per lui. Non è da escludere però che la decisione viri sulla 29, che ha indossato invece al Monaco e ai suoi primi anni a Parigi.

Tutto ciò però in attesa che si liberi la numero 10 il prossimo anno, quando il tempo di Modric a Madrid dovrebbe essere bello e concluso.