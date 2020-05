Felleca, presidente del Foggia, ha parlato a proposito dell’ormai stop quasi certo della serie D. Ecco le sue parole rilasciate a “Tuttomercatoweb.com”: «Ci hanno detto che faranno tutto il possibile per le squadre come noi che hanno affrontato un determinato percorso di impegno economico: la città non può aspettare riforme, si deve andare in C e punto. Non abbiamo gli stessi diritti degli altri, bisogna essere obiettivi. Con altre squadre non mi permetterei di dire nulla, ma ci sono società e società».