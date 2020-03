Il bar è chiuso per lutto da giorni, il titolare, una persona che tutti conoscevano e stimavano, è morto per Covid-19, diagnosticato dopo il decesso. Secondo quanto riporta “Ilmessaggero.it”, dopo la morte misteriosa di Maurizio Mascitti, 58 anni, Ortona si è ritrovata a fare i conti con un focolaio di Coronavirus (20 contagiati, 2 morti e cento persone in quarantena) e con gli sciacalli. Quelli veri, ladruncoli che non si sono fermati neanche davanti al cartello “chiuso per lutto” e al profondo dolore di una famiglia. La notte tra giovedì e venerdì, questi sciacalli sono entrati nel bar forzando con facilità la porta principale del bar in contrada Villa Caldari e hanno rubato liquori e dolci. Poi, con un paio di borsoni pieni, sono scappati tirandosi dietro la porta.