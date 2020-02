Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, Vito Chimenti, noto ex calciatore del Palermo, ha pubblicato due foto che ritraggono rispettivamente l’ex presidente rosanero Renzo Barbera e l’attuale presidente rosanero Dario Mirri. Chimenti ha poi commentato il post così: “Il mio caro presidente Renzo Barbera e il vostro Dario Mirri. DNA rosanero”. L’ex calciatore rosanero ha anche pubblicato un post che ritrae il presidente Mirri scrivendo: Sarai ripagato per tutta questa sofferenza”. In alto e in basso le foto in questione.