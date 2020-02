Come comunicato da poco dalla Lega Serie A, il campionato Primavera 1 si fermerà per via della diffusione del Coronavirus in Italia. La 21^ giornata verrà quindi recuperata sabato 11 aprile. Ecco il comunicato ufficiale: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le gare della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM, in programma giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 si disputino sabato 11 aprile 2020. Gli anticipi e i posticipi della 6ª giornata di ritorno, unitamente alla relativa programmazione televisiva, saranno resi noti successivamente”.