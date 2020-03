Il Chievo alla fine si è deciso a esonero Michele Marcolini dopo gli scarsi risultati ottenuti sulla panchina dei clivensi, al suo posto il nuovo allenatore sarà Alfredo Aglietti. A comunicarlo è stato il sito ufficiale della società gialloblu con una nota, di seguito il comunicato:

“L’A.C. ChievoVerona comunica di avere sollevato Michele Marcolini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. A Marcolini vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con impegno, serietà e correttezza professionale, e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Contestualmente, la conduzione tecnica della Prima squadra è affidata ad Alfredo Aglietti.

Il nuovo tecnico gialloblù, che vanta anche 10 presenze e 2 gol con la maglia del ChievoVerona nella stagione 1999/2000, nella sua nuova avventura sportiva sarà affiancato da César Vinício Cervo de Luca, altro ex gialloblù con 50 presenze e 5 gol in quattro stagioni, e dal Professor Daniele Sorbello.

L’A.C. ChievoVerona rivolge ad Aglietti i più calorosi auguri di buon lavoro”.