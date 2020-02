Il Chievo non sta facendo una grande stagione, la squadra clivense ha l’obiettivo di ritornare subito in Serie A, ma al momento è a metà classifica. Secondo quanto riporta “TMW” la panchina di Michele Marcolini traballa e se non dovessero arrivare i tre punti contro la Salernitana potrebbe esserci l’esonero. Il Chievo dal canto suo ha già trovato il sostituto, si tratta di Alfredo Aglietti.