Bel gesto da parte di Chiara Ferragni e Fedez che sono stati i primi vip a partecipare a “Milano Aiuta”, dove hanno fatto volontariato portando alimenti per anziani e famiglie in difficoltà. L’influencer ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram annunciando l’iniziativa, di seguito le sue parole: “Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (Milano aiuta) del comune di Milano per rispondere alla necessita’ di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficolta’. Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della citta’ ed abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona. Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che puo’aiutare potete mandare un’email a milanoaiuta@comune.milano.it “.