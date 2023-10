Gli anni della gestione di Roman Abramovich al Chelsea lasciano grossi dubbi in Premier. Le indagini adesso si sono allargate fino ad arrivare ai trasferimenti di Willian e dell’ex Inter Samuel Eto’o, avvenuti nell’agosto del 2013.

Entrambi arrivarono dall’Anzhi Makhachkala, club russo fallito nel 2022 di proprietà del magnate russo Sulejman Kerimov. Le indagini della Premier League si riferiscono, come riportato da Calcio e Finanza, sull’esistenza di pagamenti paralleli a quelli legati al calciomercato e che condurrebbero a particolari “enti russi” molto vicini al governo di Mosca e alla sfera di interesse di Abramovich. lo stesso Chelsea ha emesso una nota ufficale: “Queste accuse sono precedenti all’attuale proprietà del club. Riguardano entità presumibilmente controllate dall’ex proprietario del club e non si riferiscono a nessun individuo che sia attualmente nel club. Il gruppo di proprietà del Chelsea FC ha completato l’acquisto del club il 30 maggio 2022. Durante un approfondito processo di due diligence prima del completamento dell’acquisto, il gruppo di proprietà è venuto a conoscenza di rendiconti finanziari potenzialmente incompleti riguardanti transazioni storiche durante la precedente proprietà del club. Immediatamente dopo il completamento dell’acquisto, la nuova proprietà ha segnalato in modo attivo tali questioni a tutte le autorità di regolamentazione del calcio applicabili. In conformità con i principi fondamentali del gruppo di proprietà del club di piena conformità e trasparenza, il club ha assistito in modo attivo le autorità di regolamentazione applicabili nelle loro indagini e continuerà a farlo”. Il Chelsea potrebbe essere punito, sia con ammende che con penalizzazioni, dalla Premier League.