Intervenuto a “TNT Sports”, Willy Caballero, portiere del Chelsea, ha parlato di N’Golo Kanté e della sua decisione di non allenarsi con la squadra. Il portiere argentino ha spiegato: «È molto comprensibile (che non si alleni). È risultato negativo al COVID-19 ma ha avuto un brutto periodo durante la quarantena con sintomi del virus che lo hanno spaventato. Lo rispettiamo e lo aspetteremo finché non si sentirà in grado di riprendere. N’Golo è una persona umile e un gran lavoratore e se non può riprendere ha le sue buone ragioni. Abbiamo avuto numerosi riunioni via Zoom con Frank Lampard e altri calciatori e ha detto di non sentirsi al sicuro a tornare ad allenarsi per come si è sentito nelle ultime settimane». Il calciatore francese ha avuto precedenti problemi di salute e ha anche perso suo fratello a causa di un infarto. Inoltre, secondo i dati dell’Ufficio per le statistiche nazionali, uomini e donne di colore hanno il doppio delle probabilità di morire di COVID-19 rispetto ai bianchi.