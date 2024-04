Corriere dello Sport: “Chance dal 1’ per Aurelio. Insigne per Mancuso. Le probabili formazioni di Palermo-Parma”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Palermo e Parma.

OGGI A PALERMO Stadio “Barbera” ore 20,30. IN TV: Dazn, Sky Sport 251. ARBITRO: Aureliano, di Bologna. Guardalinee: Di Giacinto-Bahri. Quarto uomo: Bordin, Var: Nasca. Avar: Meraviglia.

All.: Mignani. A disp.: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 6 Stulac, 53 Henderson, 80 Coulibaly, 7 Mancuso, 27 Soleri, 70 Traorè. Squal.: -. Diff.: Segre, Nedelcearu, Ceccaroni. Ind.: Ranocchia, Vasic. Ultime: Chance dal 1’ per Aurelio. Insigne per Mancuso.

All.: Pecchia. A disp.: 40 Corvi, 22 Turk, 14 Ansaldi 77 Di Chiara 4 Balogh, 20 Hainaut 47 Zagaritis 64 Cyprien 19 Sohm 17 Colak 23 Camara 21 Partipilo 9 Charpentier. Squal.: Bonny. Diff.: Delprato, Di Chiara, Camara, Benedyczak. Ultime: Per Bonny pronti Colak, Charpentier e Benedyczak.