«Non è realistico pensare che si possa pensare che questa stagione finirà. Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare. Neanche a porte chiuse, perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite». Queste le parole di Jonas Schmidt-Chanasit esperto virologo tedesco rilasciate ai microfoni di “Televisione Nordica di Germania” in merito all’emergenza Coronavirus legata al mondo del calcio.