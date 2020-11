Dura stangata per Darnell Fisher, difensore del Preston. Il centrale è stato squalificato per tre partite per via di un particolare episodio:

il classe 1994 ha afferrato i genitali dell’avversario Callum Paterson dello Sheffield Wednesday a gioco fermo, durante la sfida disputata sabato scorso.

Fisher è stato dichiarato colpevole di condotta violenta da una commissione di regolamentazione indipendente. In basso il video in questione.

Darnell Fisher has been suspended for three games after grabbing the genitals of Sheffield Wednesday’s Callum Paterson during Preston’s game on Saturday.— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 27, 2020