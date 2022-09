I Rangers non sono scesi in campo ieri nel match di Premiership ad Aberdeen: il campionato scozzese, al pari di quelli inglese, gallese e nordirlandese, sarà fermo per 10 giorni in virtù del lutto indetto in tutto il Regno Unito per la scomparsa della regina Elisabetta II.

In Gran Bretagna era iniziata a circolare la voce circa la possibilità che venisse rimandata di 24 ore la partita, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, del Napoli a Glasgow, un’eventualità appena confermata ufficialmente dalla Uefa: originariamente in programma martedì 13 settembre, sarà procrastinata a martedì 14.