Champions League: pari tra Juventus e Manchester City. Milan avanti all’intervallo sulla Stella Rossa. I risultati parziali

La sesta giornata della prima fase di Champions League è in pieno svolgimento, con partite cruciali che potrebbero decidere le sorti di molti club nella competizione. Ecco i risultati al termine dei primi tempi:

Juventus vs Manchester City 0-0: Un match equilibrato con poche occasioni da rete da ambo le parti.

Milan vs Stella Rossa 1-0: Il Milan è avanti grazie a una rete segnata nei primi minuti, mantenendo il controllo del gioco.

Benfica vs Bologna 0-0: Partita tattica con entrambe le squadre che cercano di non sbilanciarsi troppo.

Borussia Dortmund vs Barcellona 0-0: Un confronto teso con il Dortmund che ha creato più occasioni ma senza concretizzarle.

Arsenal vs Monaco 1-0: L’Arsenal è in vantaggio grazie a un gol arrivato a metà del primo tempo.

Stoccarda vs Young Boys 1-1: Partita vivace con entrambe le squadre che hanno trovato la via del gol.

Feyenoord vs Sparta Praga 3-0: Dominio del Feyenoord che ha chiuso il primo tempo con un solido vantaggio di tre reti.