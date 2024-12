Champions League: Manchester City sconfitto dalla Juventus. Pari per il Bologna in casa del Benfica. I risultati finali

La sesta giornata della prima fase di Champions League si è conclusa con incontri ricchi di azione e alcuni risultati inaspettati che hanno riscritto le aspettative per il prosieguo del torneo.

Arsenal Mostra Muscoli contro il Monaco

L’Arsenal ha facilmente superato il Monaco con un convincente 3-0 all’Emirates Stadium. I Gunners hanno dominato la partita dall’inizio alla fine, mettendo in mostra una performance solida che li posiziona come uno dei favoriti per la fase a eliminazione diretta.

Pareggio Senza Reti tra Benfica e Bologna

Allo Stadio da Luz, Benfica e Bologna si sono annullati a vicenda in un match che ha visto poche occasioni da gol, terminando 0-0. Entrambe le squadre hanno lottato per imporre il proprio gioco, ma la mancanza di efficacia offensiva ha impedito loro di scardinare la difesa avversaria.

Barcellona Sopravvive al Dortmund in un Thriller

Una delle partite più attese della serata ha visto il Barcellona emergere vittorioso in un duello ad alta tensione contro il Borussia Dortmund, con il punteggio di 3-2. La partita, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, ha evidenziato la resilienza del Barça che ha saputo trovare la via del gol nei momenti chiave.

Feyenoord Supera lo Sparta Praga

Il Feyenoord ha confermato il proprio buon momento di forma superando lo Sparta Praga 4-2 in una partita combattuta. I padroni di casa hanno dimostrato una notevole efficacia offensiva, conquistando tre punti fondamentali per la qualificazione.

Juventus Sorprende il Manchester City

In quello che può essere considerato il risultato più sorprendente della serata, la Juventus ha battuto il Manchester City 2-0. La Vecchia Signora ha giocato una partita tatticamente perfetta, neutralizzando le minacce degli avversari e colpendo con precisione quando è stato necessario.

Milan Supera la Stella Rossa con un 2-1 al Fotofinish

Il Milan ha trionfato in una contesa serrata contro la Stella Rossa, imponendosi per 2-1 in una partita che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino agli ultimi istanti. Dopo aver preso il comando nel punteggio, i rossoneri hanno visto gli avversari riequilibrare la partita, ma un gol decisivo verso la fine ha assicurato loro una vittoria cruciale per il proseguimento in Champions League.

Stoccarda Annienta gli Young Boys

Chiude la serata uno spettacolo di gol allo Mercedes-Benz Arena, dove lo Stoccarda ha demolito gli Young Boys con un roboante 5-1. Gli uomini di casa hanno offerto una prestazione eccezionale, dimostrando una superiorità schiacciante in tutte le fasi del gioco.

Ecco i risultati finali:

Arsenal – Monaco 3-0

Benfica – Bologna 0-0

Borussia Dortmund – Barcellona 2-3

Feyenoord – Sparta Praga 4-2

Juventus – Manchester City 2-0

Milan – Stella Rossa 1-1

Stoccarda – Young Boys 5-1