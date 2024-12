Ranking Uefa: l’Italia torna al secondo posto

Mercoledì sera è stata una serata fruttuosa per le squadre italiane in Champions League, un risultato che ha visto il calcio italiano fare un significativo balzo in avanti nel ranking UEFA stagionale. Grazie alle vittorie di Milan e Juventus, unitamente al pareggio del Bologna, l‘Italia ha superato nazioni calcisticamente prestigiose, ritrovandosi al secondo posto della classifica. Questa posizione è di fondamentale importanza poiché garantisce alle prime due nazioni classificate un posto extra nella prossima edizione della Champions League.

Analisi del Progresso Italiano

Attualmente, l’Italia si trova al secondo posto con 10.750 punti, superando di poco il Portogallo con 10.675 punti e la Spagna con 10.607 punti. Questo è un segnale positivo per il calcio italiano, che negli ultimi anni ha visto un rinnovato slancio sia a livello di club che di nazionale. La posizione attuale non solo riflette il successo recente ma offre anche una prospettiva ottimista per il futuro prossimo del calcio italiano sul palcoscenico europeo.

Ecco il Ranking Uefa aggiornato:

1. Inghilterra 12.517

2. Italia 10.750

3. Portogallo 10.675

4. Spagna 10.607

5. Germania 10.125

6. Francia 9.500

7. Belgio 9.000

8. Repubblica Ceca 8.300

9. Olanda 7.666

10. Polonia 7.500