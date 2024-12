Champions League: il Real passa al “Gewiss Stadium”, Atalanta sconfitta 2-3. Perde anche l’Inter, i risultati finali

Terminano i match di Champions League con inizio ore 21.00. Partita spettacolare quella del “Gewiss Stadium” tra Atalanta e Real Madrid. Dopo un primo tempo chiuso sul punteggio di 1-1, il match si sblocca diventando divertente e arricchendosi di occasioni e gol. Segnano Lookman e Bellingham nel match che termina 2-3 per i blancos. Sconfitta amara per l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri affondano nel secondo tempo dopo la rete di Mukiele. Dilaga il PSG in casa del Salisburgo vincendo 0-3. Vittoria anche per il Brest e per il Bayern M.

I risultati finali:

Brest-PSV Eindhoven 1-0

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-5

Club Brugge-Sporting Lisbona 2-1

RB Salisburgo-PSG 0-3

RB Lipsia-Aston Villa 2-3

Leverkusen-Inter 1-0

Atalanta-Real Madrid 2-3