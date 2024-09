Champions League, il nuovo sponsor è Qatar Airways: accordo da mezzo miliardo

La compagnia aerea Qatar Airways è il nuovo partner ufficiale della UEFA Champions League. L’accordo stipulato, include anche i diritti di sponsorizzazione per la UEFA Super Cup, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League.

Secondo “Sport Business”, l’affare si è chiuso sulla base di un contratto da circa 500 milioni di euro in 6 anni, fino al 2030. Dopo l’ufficialità, si è espresso anche il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin: «Qatar Airways e UEFA sono unite dalla passione per lo sport e l’eccellenza nel business globale. Questo impegno condiviso è alla base della nostra duratura partnership mentre ci sforziamo di offrire ai tifosi di calcio in tutto il mondo esperienze eccezionali. Siamo lieti di espandere la nostra partnership a un nuovo livello mentre intraprendiamo una nuova era della UEFA Champions League».