Champions League: Girona beffato, il Psg vince 1 a 0 al 90′. Goleada Celtic, l’Inter strappa lo 0 a 0 al City. Risultati e classifica

Si sono appena concluse le gare delle 21 di stasera, mercoledì 18 settembre, valevoli per la prima giornata di Champions League. L’Inter strappa un importantissimo e prezioso 0 a 0 in casa del Manchester City dopo una partita giocata a viso aperto, mettendo gli uomini di Guardiola alle corde nel primo tempo e anche nel secondo. Agli inglesi non bastano gli ultimi assalti finali per conquistare la vittoria. L’altro club del City Group, ovvero il Girona, si arrende, invece, contro il Psg che conquista la vittoria per 1 a 0 grazie al gol di Nuno Mendes. Di seguito i risultati finali della serata:

MANCHESTER CITY-INTER 0-0

PSG-GIRONA 1-0 (N.Mendes)

CELTIC-SLOVAN BRATISLAVA 5-1 (Scales, Furuhashi, rig. Engels, Wimmer, Maeda, Idah)

CLUB BRUGGE-BORUSSIA DORTMUND 0-2 (doppietta Bynoe-Gittens, rig. Guirassy)

CLASSIFICA

BAYERN MONACO 3

CELTIC 3

ASTON VILLA 3

BORUSSIA DORTMUND 3

SPARTA PRAGA 3

LIVERPOOL 3

JUVENTUS 3

REAL MADRID 3

SPORTING LISBONA 3

PSG 3

MANCHESTER CITY 1

BOLOGNA 1

INTER 1

SHAKTAR DONETSK 1

ARSENAL 0*

MONACO 0*

BREST 0*

STURM GRAZ 0*

CLUB BRUGGE 0*

SLOVAN BRATISLAVA 0*

BAYER LEVERKUSEN 0*

ATALANTA 0*

BARCELLONA 0*

ATLETICO MADRID 0*

BENFICA 0*

STELLA ROSSA 0*

LIPSIA 0*

GIRONA 0

PSV 0

STOCCARDA 0

MILAN 0

LILLA 0

SALISBURGO 0

YOUNG BOYS 0

DINAMO ZAGABRIA 0

*Una partita in meno