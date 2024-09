Champions League: pari senza retri tra Atalanta e Arsenal all’intervallo. 1-1 in Monaco-Barcellona. I risultati parziali

Terminano i primi tempi delle gare di Champions League in campo alle ore 21.

Atalanta – Arsenal 0-0

Partita equilibrata al Gewiss Stadium, dove Atalanta e Arsenal chiudono il primo tempo senza reti. Le due squadre si affrontano con grande intensità, ma nessuna delle due è riuscita a sbloccare il risultato. La difesa dell’Atalanta regge bene contro l’offensiva inglese, mentre l’Arsenal fatica a trovare spazi tra le linee.

Atletico Madrid – Lipsia 1-1

Match scoppiettante al Wanda Metropolitano, con un rapido botta e risposta tra le due squadre. Il Lipsia sblocca subito la partita con Sesko, che al 4′ sorprende la difesa dell’Atletico Madrid. I padroni di casa reagiscono con determinazione e al 28′ trovano il pareggio grazie a un colpo di testa di Antoine Griezmann, ristabilendo l’equilibrio.

Brest – Sturm Graz 1-1

In Francia, il Brest va in vantaggio al 23′ grazie a Magnetti, che riesce a capitalizzare una delle poche occasioni avute nel primo tempo. La squadra austriaca dello Sturm Graz, tuttavia, non si arrende e, sul finale della prima frazione, trova il pari con uno sfortunato autogol di Fernandes al 45’+1.

Monaco – Barcellona 1-1

Partita vibrante anche allo Stade Louis II, dove il Monaco riesce a portarsi in vantaggio al 16′ con un gol di Akliouche. Il Barcellona non ci sta e risponde prontamente al 28′ con una grande rete del giovane Lamine Yamal, che sigla il pareggio per i catalani.