Champions League: Barça sconfitto 2-1 dal Monaco. L’Atalanta contro l’Arsenal non va oltre lo 0-0. I risultati finali

Terminano le gare di Champions League in campo

Atalanta – Arsenal 0-0

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Arsenal si dividono la posta in palio dopo una partita combattuta ma priva di gol. Entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni, ma né l’attacco dell’Arsenal né quello della Dea sono riusciti a trovare la via della rete. Un punto che lascia l’amaro in bocca per entrambe le compagini, desiderose di fare un passo avanti nella classifica del girone.

Atletico Madrid – Lipsia 2-1

L’Atletico Madrid ribalta lo svantaggio iniziale e conquista una vittoria importante contro il Lipsia. La squadra tedesca ha iniziato forte, passando in vantaggio già al 4′ con Sesko, ma i padroni di casa non si sono arresi. Al 28′, Antoine Griezmann ha pareggiato i conti con un colpo di testa. Nel secondo tempo, l’Atletico ha completato la rimonta grazie a un gol di Gimenez al 71′, che ha regalato la vittoria ai Colchoneros, confermandoli tra i protagonisti del girone.

Brest – Sturm Graz 2-1

Vittoria importante per il Brest, che supera lo Sturm Graz per 2-1. La squadra francese è passata in vantaggio al 23′ con Magnetti, ma ha subito il pari poco prima dell’intervallo con un autogol sfortunato di Fernandes. Tuttavia, il Brest ha ripreso il controllo della partita nella ripresa, trovando il gol decisivo al 56′ grazie a Sima. Con questi tre punti, il Brest si mette in una buona posizione nel proprio girone.

Monaco – Barcellona 2-1

Grande impresa del Monaco, che batte il Barcellona 2-1 allo Stade Louis II. I monegaschi sono andati in vantaggio al 16′ con Akliouche, ma il Barcellona ha pareggiato al 28′ grazie alla rete del giovane talento Lamine Yamal. Il Monaco ha trovato il gol vittoria al 72′ con Ilenikhena, portando a casa tre punti preziosi contro una delle favorite del torneo.