Gioca senza timore l’Atalanta di Gasperini, così come ormai ci ha abituato da diversi anni, e conclude il primo tempo del suo primo quarto di finale di Champions in vantaggio per 1-0 sul Paris Saint Germain. Decisivo per il momento il gol siglato da Mario Pasalic al 26esimo, con un piazzato mancino che non ha lasciato scampo a Keylor Navas.