Giorni decisivi in casa Bari per le sorti del mister Vincenzo Vivarini e del DS Matteo Scala. Quest’ultimo attende il rinnovo contrattuale, l’ex mister dell’Empoli si trova invece ad un bivio: potrebbe rimanere sulla panchina biancorossa, a patto che vengano garantiti almeno 5 innesti di qualità, oppure potrebbe decidere di cambiare aria. Stando a quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”, diverse sarebbero le opzioni in caso di partenza di Vivarini, una su tutte Gaetano Auteri, che ha appena lasciato il Catanzaro.

Sul fronte DS invece, se Scala dovesse lasciarsi Bari alle spalle, accasandosi al Napoli, rimane in cima alla lista dei desideri il nome di Giancarlo Romairone, ex responsabile dell’area tecnica di Chievo, Spezia e Carpi.