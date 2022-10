La UEFA Champions League è giunta alla terza giornata della fase a gironi e si prepara dunque al giro di boa prima di ripartire con le sfide di ritorno. Si prosegue dunque con il nuovo turno della massima competizione europea per club, che vedrà le squadre della Serie A divise tra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre.

Anche per questa stagione Amazon trasmette una partita in esclusiva ogni mercoledì, e per questo turno – dopo i match di Napoli e Juventus – ha deciso di puntare sul Milan, che sfiderà il Chelsea in un vero e proprio big match a Stamford Bridge. I rossoneri scenderanno in campo nell’impianto londinese mercoledì 6 ottobre alle ore 21, con l’obiettivo di conquistare un successo che avvicinerebbe molto la qualificazione.